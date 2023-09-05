Янчук: «Считаю, у Медведева больше шансов на выход в полуфинал US Open, чем у Рублева»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в преддверии их четвертьфинального матча на US Open.

«На мой взгляд, Медведев и Рублев уже достойно выступили на турнире и одержали уверенные победы над соперниками. Очевидно, что ребята только прибавляют в своей форме, чего нельзя было однозначно утверждать еще накануне US Open, поскольку их результаты не были столь убедительными. Говоря о шансах на выход в следующую стадию, считаю, что у Медведева они несколько выше, нежели у Андрея. В данном случае Даниил очень убедительно провел свои встречи, прибавил в классе своей игры, он стал играть быстрее и в более высоком темпе, с более коротким замахом. Ожидаю матч с крайне высоким классом игры: оба теннисиста остро подают, и за этим противостоянием будет очень интересно наблюдать», — цитирует Янчука RT.

Матч между российскими теннисистами пройдет в среду, 6 сентября, и начнется не раньше 19.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 6:2 в пользу Медведева.