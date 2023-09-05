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Сегодня, 18:22

Пивоварова заявила, что Рублев был на порядок сильнее Дрэйпера

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу российского теннисиста Андрея Рублева над британцем Джеком Дрэйпером в матче четвертого круга US Open.

«Рублев на порядок сильнее Дрэйпера по классу и уровню игры. Конечно, Дрэйпер смог оказать сопротивление, но отличает этих теннисистов то, что в важный момент Андрей собрался и проявил характер, а соперник, наоборот, опустил руки. В этом и проявляется профессионализм: неважно, какой счет, нужно биться до самого конца! Рублев молодец, что, несмотря на сбои в подаче, проявил характер и дожал соперника, он настоящий боец», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Рублев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Матч пройдет 6 сентября и начнется не раньше 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/05/21222986.shtml?updated
Теннис
US Open
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
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