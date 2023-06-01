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Сегодня, 15:09

Янчук — о матче Хачанова против Коккинакиса: «Придется пролить много пота. А может, даже немного крови»

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Заслуженный тренер РФ по теннису Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Карена Хачанова против австралийца Танаси Коккинакиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Коккинакис — интересный игрок и доступный по уровню мастерства соперник, его можно обыграть. Но шансы выиграть, как и у Рублева с Сонего, 50 на 50. Матчи будут трудные: придется пролить много пота. А, может быть, даже немного крови», — сказал Янчук корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Хачанов сыграет с Коккинакисом в пятницу, 2 июня. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Теннис
Roland Garros
Виктор Янчук
Карен Хачанов
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