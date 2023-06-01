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Сегодня, 14:59

Шнайдер проиграла Хаддад-Майя во втором круге «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии во втором круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 7:5, 4:6.

Игра продолжалась 2 часа и 40 минут.

Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Соперница бразильянки по третьему кругу определится в паре Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 5:7, 6:4

Теннис
Roland Garros
Диана Шнайдер
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