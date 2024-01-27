Азаренко поздравила Соболенко с победой на Australian Open: «Ты это заслужила»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Australian Open-2024.
«Браво, Арина. Просто потрясающе! Поздравляю. Ты это заслужила», — написала Азаренко в своем Twitter-аккаунте.
В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска стала первой теннисисткой после Азаренко, защитившей титул на Australian Open.
Новости