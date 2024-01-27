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Сегодня, 15:39

Азаренко поздравила Соболенко с победой на Australian Open: «Ты это заслужила»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Australian Open-2024.

«Браво, Арина. Просто потрясающе! Поздравляю. Ты это заслужила», — написала Азаренко в своем Twitter-аккаунте.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска стала первой теннисисткой после Азаренко, защитившей титул на Australian Open.

Арина Соболенко. Соболенко выиграла Australian Open по-королевски. Белоруска готова снова стать первой ракеткой мира

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
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