Азаренко поздравила Соболенко с победой на Australian Open: «Ты это заслужила»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Australian Open-2024.

«Браво, Арина. Просто потрясающе! Поздравляю. Ты это заслужила», — написала Азаренко в своем Twitter-аккаунте.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2024 Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска стала первой теннисисткой после Азаренко, защитившей титул на Australian Open.