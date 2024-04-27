Котов победил Томпсона на турнире в Мадриде, отыгравшись с двух матчболов
Россиянин Павел Котов победил австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира в Мадриде — 5:7, 6:4, 7:5.
Матч длился 3 часа 18 минут. Котов в решающем сете отыгрался с двух матчболов, уступая в сете со счетом 4:5.
В третьем круге россиянин сыграет с Янником Синнером (Италия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия, 32) — 5:7, 6:4, 7:5
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