Бопанна и Эбден выиграли парный турнир на Australian Open
Представитель Индии Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден стали победителями парного мужского турнира на Australian Open-2024.
В финале они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.
43-летний Бопанна впервые выиграл турнир «Большого шлема» в парном разряде, а 36-летний Эбден во второй раз взял титул (первый был на Уимблдоне-2022).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:0), 7:5
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