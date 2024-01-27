Бопанна и Эбден выиграли парный турнир на Australian Open

Представитель Индии Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден стали победителями парного мужского турнира на Australian Open-2024.

В финале они обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.

43-летний Бопанна впервые выиграл турнир «Большого шлема» в парном разряде, а 36-летний Эбден во второй раз взял титул (первый был на Уимблдоне-2022).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:0), 7:5