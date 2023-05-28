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Сегодня, 15:15

Веснина заявила, что Кудерметова и Касаткина могут хорошо сыграть на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина выразила мнение, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина могут добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Из наших девушек хорошо могут сыграть Кудерметова и Касаткина. Конечно, хотелось бы, чтобы они в первые свои круги не потратили слишком много сил и прошли более уверенно. У них все для этого есть. У Даши Касаткиной непростая сетка. Но все возможно. Потому что девчонки опытные, имеют победы над грандами. Они могут нас удивить. Мне кажется, в этом году будет сенсация в женской сетке», — приводит слова Весниной Sport24.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова сыграет с представительницей Словакии Анной Каролиной-Шмидловой. Касаткина встретится с немкой Юле Нимайер.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-28-vesnina-kudermetova-i-kasatkina-mogut-khorosho-sygrat-na-rolan-garros-mne-kazhetsya-v-etom-godu-budet-sensatsiya
Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Елена Веснина
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