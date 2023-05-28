Хачанов победил Лестьенна в первом круге «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Констана Ластьенна в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Спортсмены провели на корте 3 часа и 36 минут.

Россиянин 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 23.

Француз дважды подал на вылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3