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Сегодня, 14:19

Соболенко покрутила у виска после отказа украинки от рукопожатия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арина Соболенко (слева) и Марта Костюк.
Фото Reuters
Скриншот трансляции.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко покрутила пальцем у виска после отказа украинки Марты Костюк от традиционного рукопожатия в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.

После игры украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. На трибунах начался свист, который Соболенко приняла на свой счет, иронично поклонившись болельщикам. После этого белоруска поняла, что фанаты свистели не в ее сторону. Вернувшись на корт она поблагодарила трибуны и покрутила у виска.

Скриншот трансляции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с победительницей матче Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Марта Костюк
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