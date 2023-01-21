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Сегодня, 13:10

Веснина считает, что Рыбакина сможет обыграть Свентек и выйти в четвертьфинал Australian Open

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open между Еленой Рыбакиной и Игой Свентек.

«Лена Рыбакина та самая теннисистка, которая должна и может обыгрывать Свентек. Свентек не любит играть с подающими соперницами, у кого хорошая подача и плотные удары на задней линии. У нее подача — не главное оружие. Безусловно, она первая теннисистка в мире. Но вот именно Рыбакина может ее остановить за счет своей первой подачи, за счет ее активных действий на корте», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Елена Рыбакина является уроженкой Москвы, но выступает Казахстан. С Игой Свентек она сыграет 22 января, примерное время начала матча — 04:30 по Москве.

Елена Веснина
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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