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21 января, 12:55

Веснина рассказала, за счет чего Рублев может обыграть Хольгера Руне на Australian Open

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне.

«Хольгер Руне опасен. Это очень серьезный соперник. На последней встрече в Париже Руне выиграл свой первый «Мастерс», обыграв Джоковича в финале. Безусловно, этот датчанин на подъеме сейчас. Он молодой, очень мотивированный. Показывает очень хороший теннис, но Андрей все-таки поопытнее. У него очень активный агрессивный теннис. Он может обыграть Хольгера Руне за счет скорости. Если у Андрея будет хорошо получаться разводка на задней линии, и хорошо будет идти подача, то все шансы на победу у него есть. Он находится уже в таком возрасте и сыграл большое количество матчей, что ему этот опыт должен помочь. Андрей провел первые три матча очень уверенно. Практически никому не отдал сеты, только один кому-то проиграл. Очень уверенно идет по сетке. Обыгрывает соперников ниже себя по рейтингу. Это говорит о том, что он находится в очень хорошей форме», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

Андрей Рублев
Елена Веснина
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