В правительстве Австралии заявили, что нахождение Джоковича в стране может привести к гражданским беспорядкам

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что дальнейшее нахождение первой ракетки мира Новака Джоковича в стране может привести к беспорядкам.

«Меня достаточно серьезно убедили в том, что мистер Джокович — невакцинированная личность, которая публично заявляла, что не собирается вакцинироваться от коронавируса. К тому же, я полагаю, что дальнейшее нахождение Джоковича на территории Австралии может привести к росту антивакцинационных настроений среди наших граждан, который, в свою очередь, потенциально может привести к беспокойству в обществе, митингам и протестам», — приводит Yahoo слова Хоука.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Вчера, 14 января Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. В ночь с 15 на 16 января по московскому времени состоится заседание Федерального суда, который должен будет вынести вердикт по поводу решения министра иммиграции Австралии повторно аннулировать визу серба.