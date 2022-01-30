В Госдуме прокомментировали поражение Медведева в финале Australian Open

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал игру российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля.

«Очень жаль, что Даниил не сумел победить в финале, — сказал Свищев. — Но все мы видели, как запредельно играл его соперник — Рафаэль Надаль. Даниилу всего 25 лет, а он уже — один из ведущих теннисистов мира, он вел этот матч. Хочется поблагодарить Медведева за эмоции, которые он дал всей нашей стране. Медведев — настоящий флагман нашего тенниса, уверен, что впереди его еще ждут большие победы».

Ранее Медведев уступил Надалю в пяти сетах на Australian Open.