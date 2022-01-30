Хачанов — о финале Аustralian Open: «Сумасшедший матч»
Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от финала Australian Open.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сета — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Сумасшедший финал. Оба теннисиста приложили невероятные усилия. Высшее проявление бойцовских качеств», — написал Хачанов в Twitter.
Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.
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