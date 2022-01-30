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Сегодня, 20:28

Хачанов — о финале Аustralian Open: «Сумасшедший матч»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от финала Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сета — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Сумасшедший финал. Оба теннисиста приложили невероятные усилия. Высшее проявление бойцовских качеств», — написал Хачанов в Twitter.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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