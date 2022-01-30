Зидан поздравил Надаля с победой в финале Australian Open

Зидан восхитился игрой Надаля в финале Australian Open против Даниила Медведева

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о победе испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале Australian Open, обыграв Даниила Медведева.

«Да, мистер Надаль. Восхитительно!» — написал Зидан в Instagram.

Испанец обыграл Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.