В среду, 8 сентября, — очередной игровой день US Open.

На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертьфинала турнира в мужском одиночном разряде.

8 сентября, среда

20.30 (по мск). Александр Зверев (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

9 сентября, четверг

03.30. Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.