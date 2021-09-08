US Open-2021: мужчины, расписание и результаты 8 сентября — Джокович против Берреттини, Зверев — Харрис
10:15
В среду, 8 сентября, — очередной игровой день US Open.
На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертьфинала турнира в мужском одиночном разряде.
8 сентября, среда
20.30 (по мск). Александр Зверев (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).
9 сентября, четверг
03.30. Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).
Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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