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US Open-2021: мужчины, расписание и результаты 8 сентября — Джокович против Берреттини, Зверев — Харрис

10:15
Новак Джокович. Фото Instagram
Новак Джокович. Фото Instagram
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В среду, 8 сентября, — очередной игровой день US Open.

На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертьфинала турнира в мужском одиночном разряде.

8 сентября, среда

20.30 (по мск). Александр Зверев (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

9 сентября, четверг

03.30. Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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