Джокович вышел в полуфинал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале турнира US Open. В четырех сетах он переиграл Маттео Берреттини.

Встреча продолжалась три с половиной часа. Серб проиграл первый сет, но затем выиграл три подряд, отдав в них сопернику 7 геймов.

Соперником Джоковича по полуфиналу будет немец Александр Зверев.

В другом полуфинале российский теннисист Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия) — 5:7, 6:2, 6:2, 6:3