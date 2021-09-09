Джокович вышел в полуфинал US Open
07:35
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале турнира US Open. В четырех сетах он переиграл Маттео Берреттини.
Встреча продолжалась три с половиной часа. Серб проиграл первый сет, но затем выиграл три подряд, отдав в них сопернику 7 геймов.
Соперником Джоковича по полуфиналу будет немец Александр Зверев.
В другом полуфинале российский теннисист Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия) — 5:7, 6:2, 6:2, 6:3
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