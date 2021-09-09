Джокович одержал 80 побед на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Для 34-летнего серба это 80-я победа на Открытом чемпионате США. Больше него на турнире побед только у Джимми Коннорса (98) и Роджера Федерера (89). Также Джокович опередил Андре Агасси (79).

Джокович трижды в своей карьере выигрывал US Open (2011, 2015, 2018) и пять раз проигрывал в финале (2007, 2010, 2012, 2013, 2016).

В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.