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Джокович одержал 80 побед на US Open

07:59
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале US Open обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Для 34-летнего серба это 80-я победа на Открытом чемпионате США. Больше него на турнире побед только у Джимми Коннорса (98) и Роджера Федерера (89). Также Джокович опередил Андре Агасси (79).

Джокович трижды в своей карьере выигрывал US Open (2011, 2015, 2018) и пять раз проигрывал в финале (2007, 2010, 2012, 2013, 2016).

В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

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Сергей Разин все материалы автора

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