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Оже-Альяссим сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

05:19
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Канадец Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал турнира US Open. Во втором сете испанец Карлос Алькарас Гарфия отказался от продолжения встречи.

Следующим соперников Оже-Альяссима будет российский теннисист Даниил Медведев.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — 6:3, 3:1 — отказ 2-го игрока

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Евгений Козинов все материалы автора

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