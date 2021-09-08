Оже-Альяссим сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
05:19
Канадец Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал турнира US Open. Во втором сете испанец Карлос Алькарас Гарфия отказался от продолжения встречи.
Следующим соперников Оже-Альяссима будет российский теннисист Даниил Медведев.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — 6:3, 3:1 — отказ 2-го игрока
Читайте также
«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю