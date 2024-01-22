Хуркач о Медведеве: «Он был в финале Australian Open. Он — очень коварный соперник»

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open против Даниила Медведева.

«Даниил — потрясающий соперник. Он был на вершине, был первой ракеткой мира, выигрывал турнир «Большого шлема». Это будет интересный матч, я выложу все силы, он — тоже. Медведев уже много раз выходил в четвертьфинал Australian Open, он был в финале этого турнира. Я считаю, что он — очень коварный соперник», — приводит пресс-служба Australian Open слова Хуркача.

Матч Медведева и Хуркача состоится в среду, 24 января, начало — в 3.00 (мск).

Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open.

Медведев дважды доходил до финала турнира — в 2021 и 2022 году.