Тарпищев заявил, что Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос» из-за усталости.

«Очень обидное поражение Андреевой, но она «наелась». Жалко, что не смогла пройти дальше — Андреева играла не хуже, ни в чем не уступала Гауфф. В любом случае выступление в этом году на «Ролан Гаррос» может записать себе в плюс. Она никого не боится, играет, созидает, просто молодец», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Гауфф в следующем раунде сыграет против победительницы матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Кайла Дэй (США).

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня.