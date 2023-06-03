Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:19

Тарпищев заявил, что Андреева может записать себе в плюс выступление на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос» из-за усталости.

«Очень обидное поражение Андреевой, но она «наелась». Жалко, что не смогла пройти дальше — Андреева играла не хуже, ни в чем не уступала Гауфф. В любом случае выступление в этом году на «Ролан Гаррос» может записать себе в плюс. Она никого не боится, играет, созидает, просто молодец», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Гауфф в следующем раунде сыграет против победительницы матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Кайла Дэй (США).

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17921207
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию
Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Ольховский прокомментировал вылет Мирры Андреевой с «Ролан Гаррос»
Гауфф о Мирре Андреевой: «Она заслуживает подняться еще выше»
Женский «Ролан Гаррос», 3-й круг: Андреева уступила Гауфф, Александрова — Хаддад Майя
Свентек обыграла Ван дважды по 6:0 в третьем круге «Ролан Гаррос»
Рууд сыграет с Харри в четвером круге «Ролан Гаррос»
16-летняя Мирра Андреева проиграла Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский прокомментировал вылет Мирры Андреевой с «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости