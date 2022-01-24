Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после повреждения в матче Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5) в матче 1/8 финала Australian Open.

«Соперник сложный в плане ритма игры. Он все время рвет игру. Так играли на траве лет 20 назад. Сложность была в том, что матч однообразный, скучный. Никаких тактических изощренностей не было. Здесь было важно не терять концентрацию и чисто играть, чтобы не развалиться. Такую подачу надо принимать в ноги и со второго мяча пытаться обвести. Даня молодец, что не развалился при такой игре. Нервов ему хватило. Что касается его медицинской паузы, тренеры мне передали, что вроде все хорошо с самочувствием, ничего сложного нет», — сказал Тарпищев «СЭ».

24 января во время третьего сета у 25-летнего россиянина возникли проблемы со спиной, из-за чего он был вынужден взять медицинскую паузу.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).