Медведев в четырех сетах победил Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open
Медведев победил амерканца Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open.
В матче 1/8 финала он обыграл американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.
По ходу третьего сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за болей в спине. После паузы он продолжил встречу.
В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Максим Кресси (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5
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