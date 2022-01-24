Медведев в четырех сетах победил Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев победил амерканца Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open.

В матче 1/8 финала он обыграл американца Максима Кресси со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.

По ходу третьего сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за болей в спине. После паузы он продолжил встречу.

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Максим Кресси (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5