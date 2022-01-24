Australian Open: Кресси — Медведев и другие, расписание и результаты 24 января
Расписание и результаты восьмого игрового дня Australian Open у мужчин
Расписание и все результаты седьмого игрового дня.
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 06.00 по московскому времени.
06:00. Марин Чилич (Хорватия, 27) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9)
06:00. Максим Кресси (США) — Даниил Медведев (Россия, 2)
06:30. Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — Янник Синнер (Италия, 11)
11:00. Тэйлор Фритц (США, 20) — Стефанос Циципас (Греция, 4)
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