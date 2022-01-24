Расписание и результаты восьмого игрового дня Australian Open у мужчин

Расписание и все результаты седьмого игрового дня.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 06.00 по московскому времени.

06:00. Марин Чилич (Хорватия, 27) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9)

06:00. Максим Кресси (США) — Даниил Медведев (Россия, 2)

06:30. Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — Янник Синнер (Италия, 11)

11:00. Тэйлор Фритц (США, 20) — Стефанос Циципас (Греция, 4)