Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:50

Медведев о Кресси: «Ему так везет, я никогда в жизни не видел такого!»

Медведев считает, что его сопернику сильно везло в матче на Australian Open
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Максима Кресси в матче 1/8 финала Australian Open.

По ходу встречи россиянин несколько раз эмоционально реагировал на действия соперника. В четвертом сете, после того как Медведев дошел до брейк-пойнта, который Кресси отыграл, он кричал: «Как возможно так бить ободом?»

В другой ситуации Кресси отыграл брейк-пойнт второй подачей в боковую линию, после которой Медведев закричал: «Ему так везет, я никогда в жизни не видел такого! Я поверить не могу, какой он везучий».

В четвертьфинале Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Медведев победил Кресси и другие. Расписание и результаты 24 января

Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после повреждения в матче Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости