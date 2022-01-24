Медведев о Кресси: «Ему так везет, я никогда в жизни не видел такого!»

Медведев считает, что его сопернику сильно везло в матче на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Максима Кресси в матче 1/8 финала Australian Open.

По ходу встречи россиянин несколько раз эмоционально реагировал на действия соперника. В четвертом сете, после того как Медведев дошел до брейк-пойнта, который Кресси отыграл, он кричал: «Как возможно так бить ободом?»

В другой ситуации Кресси отыграл брейк-пойнт второй подачей в боковую линию, после которой Медведев закричал: «Ему так везет, я никогда в жизни не видел такого! Я поверить не могу, какой он везучий».

В четвертьфинале Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.