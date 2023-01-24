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Тарпищев объяснил, почему вышедший в полуфинал Australian Open Хачанов раньше не показывал результат

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему Карен Хачанов раньше не показывал результат на турнирах.

Российский теннисист 24 января вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023. В предыдущие четыре года Хачанов не выигрывал титулов и не одерживал победы над игроками первой десятки.

«Спада не было. Это вопрос работы. Я же не буду говорить о его недостатках. Это вопрос и тренера, и профессиональной работы. Конечно, и пандемия подействовала. Потому что он прекрасный семьянин, любит находиться дома. Приходилось сидеть больше дома с семьей, чем мотаться по миру и тренироваться. У него ребенок родился. Много факторов всяких», — приводит слова Тарпищева «КП-Спорт».

Хачанов в полуфинале турнира Australian Open встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Источник: «КП-Спорт»
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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