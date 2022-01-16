Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о депортации серба Новака Джоковича из Австралии.

«Джокович достоин уважения за то, что он бился до конца за свое право на профессию. В этих скандальных делах Новак показал, что он великий. Он заслуживает самого большого уважения. Спортивный мир нигде не показал, что он за или против Джоковича. Джокович — сильнейший спортсмен, а все неспортивные дела останутся на совести властей Австралии.

Смешная ситуация, когда тебе дают право на участие, а потом отбирают. Это не делает никому чести. Джоковича лишили самого значимого для него турнира в плане личных результатов. Он лучше всего играл на Australian Open. Это неправильно и нарушает спортивный принцип. Новак мог выиграть турнир и стать легендой на многие годы, выиграв «Большого шлем», выйдя вперед среди великой четверки", — цитирует президента «Чемпионат».

Тарпищев также сказал, что ему жаль Джоковича, учитывая, что власти Австралии долго не могли решить, кто прав. Он подчеркнул, что занимает сторону сербского теннисиста.