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Сегодня, 12:34

Маррей: «Надеюсь, ситуация с Джоковичем больше не повторится»

Роман Шишов
Корреспондент

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал решение о депортации серба Новака Джоковича из Австралии в преддверии турнира «Большого шлема».

«Очевидно, что для турнира это не очень хорошо. Лучше, когда все топовые игроки принимают в нем участие, — цитирует Маррея BBC. — Возникнет много вопросов о том, что случилось и всей ситуации, в которую попал Джокович.

Я знаю его с 12 лет. Я его очень уважаю и много раз соревновался против него. Мне не нравится, что он попал в такое положение и содержится взаперти.

Для всех ситуация кране неудобная. Кажется, что все произошло в последнюю минуту, поэтому дело приняло такой оборот и превратилось в бардак.

Надеюсь, что такого не будет на других событиях и вообще больше это не повторится. Не хотел бы подобного для Новака и для тенниса. Надеюсь, все закончилось".

Новак Джокович
Энди Маррей
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