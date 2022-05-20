В Госдуме назвали большой победой спорта над политикой решение ATP лишить рейтинговых очков Уимблдон

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских теннисистов.

«Никто нас не поддерживает, но злорадствовать не надо, — сказал Свищев «СЭ». — Уимблдон — один из старейших турниров и один из самых интересных. Произошедшее — это результат того, что организаторы не справились с политическим давлением, которое оказывают власти Англии. Их просили спортсмены, ATP и WTA. А какая концовка? На самом деле, это первая большая победа спорта над политикой. Политики должны встречаться на политических баталиях, сессиях. А спортсмены должны встречаться на стадионах. Я бы не сказал, что произошедшее — это радостная новость. Но это справедливость».

Свищев также считает, что лишение рейтинговых очков Уимблдона может стать позитивным прецедентом для российских спортсменов.

«Все будут думать головой о последующих поколениях. Я думаю, что это хороший сигнал не только для теннисных турниров, но и для всех других видов спорта, которые до сих пор не определились», — добавил Свищев.

Против отстранения российских спортсменов выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.