Свентек обыграла Ван дважды по 6:0 в третьем круге «Ролан Гаррос»
Полька Ига Свентек обыграла китаянку Ван Синьюй в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:0. Матч длился 52 минуты.
В четвертом круге первая ракетка мира сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Леся Цуренко (Украина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Ван Синьюй (Китай) — 6:0, 6:0
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