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Сегодня, 17:25

Свентек обыграла Ван дважды по 6:0 в третьем круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек обыграла китаянку Ван Синьюй в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:0. Матч длился 52 минуты.

В четвертом круге первая ракетка мира сыграет с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Леся Цуренко (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Ван Синьюй (Китай) — 6:0, 6:0

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
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