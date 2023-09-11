Стали известны призовые Джоковича и Медведева за US Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович в финале US Open обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

За победу 36-летний серб получит 2000 рейтинговых очков и 3 миллиона долларов призовых. 27-летнему россиянину достанутся 1200 очков и 1,5 миллиона долларов.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.