Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге россиянка победила пятую ракетку мира, француженку Каролин Гарсию в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:5.

В третьем круге Блинкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:5

Элина Свитолина (Украина) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 2:6, 6:3, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 0:6, 6:3