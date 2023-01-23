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Сегодня, 04:46

Павлюченкова и Рыбакина не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Россиянка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана не смогли пройти в четвертьфинал женского парного турнира Australian Open.

В третьем круге они проиграли японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре в двух сетах — 2:6, 6:7 (7:9).

В четвертьфинале Аояма и Шибахара встретятся с победителем матча Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:2, 7:6 (9:7)

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
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