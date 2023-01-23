Павлюченкова и Рыбакина не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана не смогли пройти в четвертьфинал женского парного турнира Australian Open.
В третьем круге они проиграли японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре в двух сетах — 2:6, 6:7 (7:9).
В четвертьфинале Аояма и Шибахара встретятся с победителем матча Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:2, 7:6 (9:7)
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