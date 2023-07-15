Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки

Российские теннисистки выступили на Уимблдонском турнире после отстранения от участия в прошлогоднем розыгрыше.

В женской сетке выступали Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова.

В 2023 году на британском турнире серии «Большого шлема» был рекордный призовой фонд: 44,7 миллиона фунтов — это на 11,2 процента больше, чем в 2022 году. Победители женского и мужского одиночного разряда заработают по 2,35 миллиона фунтов, финалисты — 1,175 миллиона.

Призовой фонд отборочных соревнований увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом. Игроки, вылетевшие в первом круге основной сетки Уимблдона, получат 55 тысяч фунтов (64 тысячи евро), что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Сколько заработали российские теннисистки на Уимблдоне-2023 за выступление в одичном разряде:

Дарья Касаткина (результат — 1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов

Камилла Рахимова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов

Людмила Самсонова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов

Вероника Кудерметова (1/32 финала) — 85 000 фунтов стерлингов

Анастасия Потапова (1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов

Маргарита Бетова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов

Мирра Андреева (1/8 финала) — 207 000 фунтов стерлингов

Екатерина Александрова (1/8 финала) — 207 000 фунтов стерлингов

Анна Блинкова (1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов

Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?