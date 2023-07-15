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Сегодня, 20:25

Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российские теннисистки выступили на Уимблдонском турнире после отстранения от участия в прошлогоднем розыгрыше.

В женской сетке выступали Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова.

В 2023 году на британском турнире серии «Большого шлема» был рекордный призовой фонд: 44,7 миллиона фунтов — это на 11,2 процента больше, чем в 2022 году. Победители женского и мужского одиночного разряда заработают по 2,35 миллиона фунтов, финалисты — 1,175 миллиона.

Призовой фонд отборочных соревнований увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом. Игроки, вылетевшие в первом круге основной сетки Уимблдона, получат 55 тысяч фунтов (64 тысячи евро), что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Сколько заработали российские теннисистки на Уимблдоне-2023 за выступление в одичном разряде:

Дарья Касаткина (результат — 1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов
Камилла Рахимова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов
Людмила Самсонова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов
Вероника Кудерметова (1/32 финала) — 85 000 фунтов стерлингов
Анастасия Потапова (1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов
Маргарита Бетова (1-й раунд) — 55 000 фунтов стерлингов
Мирра Андреева (1/8 финала) — 207 000 фунтов стерлингов
Екатерина Александрова (1/8 финала) — 207 000 фунтов стерлингов
Анна Блинкова (1/16 финала) — 131 000 фунтов стерлингов

Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?

Уимблдон
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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