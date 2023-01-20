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Сегодня, 06:48

Синнер обыграл Фучовича и вышел в 1/8 финала Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в третьем круге Australian Open обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету 21-летнего итальянца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 15.

В 1/8 финала Синнер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 15) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0

Australian Open
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