Синнер обыграл Фучовича и вышел в 1/8 финала Australian Open
Итальянский теннисист Янник Синнер в третьем круге Australian Open обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету 21-летнего итальянца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 15.
В 1/8 финала Синнер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 15) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0
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