Кудерметова и Самсонова проиграли на старте парного турнира Australian Open

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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова проиграли в первом круге Australian Open-2023.

Девушки не смогли обыграть Сторм Хантер (Австралия) и Элису Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

Во втором круге турнира Хантер и Мертенс сыграют с парой Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:1