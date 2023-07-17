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Сегодня, 08:37

Алькарас — о победе на Уимблдоне: «Мечта всей жизни!»

Мария Гусева
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на Уимблдоне-2023.

В финале он обыграл серба Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Мечта всей жизни! Всегда нужно верить! Мне всего 20 лет, все происходит слишком быстро, но я очень горжусь тем, как мы работаем каждый день. Спасибо всем за поддержку, от всего сердца», — написал Алькарас в социальной сети.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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