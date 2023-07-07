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Сегодня, 21:35

Шаповалов выиграл у Броди и встретится с Сафиуллиным в четвертом круге Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Денис Шаповалов.
Фото Reuters

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов вышел в четвертый круг Уимблдона-2023.

В третьем круге он победил британца Лайама Броуди в четырех сетах — 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.

Соперником Шаповалова в четвертом круге турнира станет россиянин Роман Сафиуллин.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 4:6, 6:2, 7:5, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Денис Шаповалов
Роман Сафиуллин
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