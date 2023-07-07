Уимблдон-2023: расписание 7 июля в женском одиночном разряде
Пятница, 7 июля — пятый игровой день Уимблдона-2023.
Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Ангелина Калинина (Украина, 26). 13.00
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Анна Блинкова (Россия). 13.00
Мэдисон Бренгл (США) — Екатерина Александрова (Россия, 21). 13.00
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Мэдисон Кис (США, 25). 13.00
Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания). 13.00
Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Тамара Корпач (Германия, LL). 13.00
Юле Нимайер (Германия) — Далма Галфи (Венгрия). 13.00
Александра Соснович (Белоруссия) — Петра Квитова (Чехия, 9). 13.00
Варвара Грачева (Франция) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 15.00
Онс Жабер (Тунис, 6) — Бай Чжусян (Китай, Q). 18.30
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 17.30
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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