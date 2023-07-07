В ФТР отреагировали на выход Медведева в третий круг Уимблдона

Вице-президент ФТР (Федерации тенниса России) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5)) во втором круге Уимблдона-2023.

«Игра, растянутая на два дня, имеет свои нюансы, но Медведеву для победы оставалось выиграть только концовку третьего сета, что он и сделал. С одной стороны, Даниил ушел в тай-брейк, однако, с другой, все же не дал перевести встречу в четвертый сет и быстро закончил противостояние», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Медведева начался вечером в четверг, 6 июля и был перенесен на следующий день из-за плохого освещения.

В третьем круге Уимблдона Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича.