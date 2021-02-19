Селиваненко считает, что у Медведева и Джоковича равные шансы в финале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open (6:4, 6:2, 7:5).

«Медведев сегодня показал свой лучший теннис, практически не дал шансов Циципасу. Конец третьего сета был достаточно волнительный, но Даня смог избежать перевода игры в более длительную. Он должен быть удовлетворен собой», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также Селиваненко отметил, что у Медведева особые отношения с болельщиками и он привык, что они не всегда его поддерживают. Иногда Даниилу помогает это давление.

«Даниил может одолеть любого игрока. Они с Джоковичем играют примерно в одном стиле, прекрасно знаю друг друга. Мы до конца не знаем, насколько Новак отошел от своего повреждения, которое было несколько игр назад. Шансы равные, в этом финале все будет зависеть от нюансов», — добавил Селиваненко.

В финале россиянин встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Он состоится в воскресенье, 21 февраля.

(Анастасия Пастернак)

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было