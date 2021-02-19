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Сафин отреагировал на победу Медведева в полуфинале Australian Open

14:52
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин заявил, что рад победе Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open (6:4, 6:2, 7:5).

«Я не смотрю теннис и ничего не комментирую, но рад за Даниила», — сказал Сафин «СЭ».

В финале турнира, 21 февраля, Медведев встретится с восьмикратным победителем Открытого чемпионата Австралии первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

(Данил Алешин)

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было

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