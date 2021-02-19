Чакветадзе считает заслуженной победу Медведева в полуфинале Australian Open

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open (6:4, 6:2, 7:5).

«Даня действительно хорошо играл, прекрасно знал соперника и вел по личным встречам. В концовке немного растерял контроль, все шло слишком спокойно и легко в сторону россиянина. Циципас опомнился слишком поздно, в этой игре ему не удалось сделать камбэк. Стефанос много сил потратил на предыдущей матч, Надаль его вымотал. Медведев сыграл в очень неудобном стиле для Циципаса, поэтому заслуженная победа Даниила», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Чакветадзе считает, что давление трибун могло сказаться на Медведеве, но он выстоял и довел дело до конца. Она отметила, что Даниил вспыльчивый, может агрессивно отреагировать, но быстро забывает эти моменты, что является очень хорошим качеством.

«Шансы на финал? Они играют с Джоковичем в похожем стиле, у Дани хорошая подача, но Новак тоже прибавил в этом. После матча с Карацевым понятно, что про травму Джоковича можно забыть. Ждем настоящую битву, будет равный матч, но Даня так просто не сдастся», — добавила Чакветадзе.

В финале Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Матч состоится в воскресенье, 21 февраля.

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было

(Анастасия Пастернак)