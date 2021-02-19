Медведев вышел в финал Australian Open и сыграет с Джоковичем
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:2, 7:5.
В финале, 21 февраля, 25-летний Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).
Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Лишь однажды он играл в финале турнира «Большого шлема». Это было в 2019 году, когда он вышел в финал Открытого чемпионата США и проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.
На Открытом чемпионате Австралии Медведев уже играл с Джоковичем. В 2019 году они встретились на стадии четвертого круга. Там Медведев уступил в четырех сетах.
33-летний Джокович побеждал на Australian Open восемь раз.
Медведев победил на девяти турнирах ATP и является чемпионом Итогового турнира 2020 года.
Финал Australian Open-2021 пройдет в воскресенье, 21 февраля (начало — в 11.30 по московскому времени).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:4, 6:2, 7:5
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