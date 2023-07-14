Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:04

Селиваненко: «Алькарас играл против Медведева практически без ошибок»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона.

«Карлос сегодня весь матч провел на феноменальном уровне скорости и интенсивности. За исключением небольшого отрезка в середине третьего сета Карлос играл практически без ошибок. Даниилу сегодня трудно было что-то противопоставить игре на таких скоростях», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В финале Уимблдона Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени. Джокович является действующим победителем турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-al-karas-igral-protiv-medvedeva-prakticheski-bez-oshibok/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
2
0
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Дмитриева: «Алькарас сейчас сильнее Медведева. Возможно, Джокович найдет пути, как его остановить»
Пивоварова: «Алькарас был выше на голову Медведева по всем параметрам»
Чесноков: «Алькарас тоже ошибался, но Медведев сыграл очень плохо в третьем сете»
Медведев ответил, что его больше всего впечатляет в Алькарасе
Медведев назвал ключевой эпизод матча с Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона
Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Медведев считает, что Алькарас может обыграть Джоковича в финале Уимблдона
Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона
Синнер: «В этом году я был ближе к победе над Джоковичем, чем в прошлом»
Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?
Дмитриева: «Алькарас сейчас сильнее Медведева. Возможно, Джокович найдет пути, как его остановить»
Медведева не спасло даже пижонство Алькараса. Россиянин обидно проиграл в полуфинале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова: «Алькарас был выше на голову Медведева по всем параметрам»

Пивоварова объяснила, что может помешать Джоковичу выиграть Уимблдон-2023
Новости
RSS RSS
Все новости