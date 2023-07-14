Селиваненко: «Алькарас играл против Медведева практически без ошибок»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона.

«Карлос сегодня весь матч провел на феноменальном уровне скорости и интенсивности. За исключением небольшого отрезка в середине третьего сета Карлос играл практически без ошибок. Даниилу сегодня трудно было что-то противопоставить игре на таких скоростях», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В финале Уимблдона Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени. Джокович является действующим победителем турнира.