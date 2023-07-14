Пивоварова: «Алькарас был выше на голову Медведева по всем параметрам»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась мнением о полуфинальном матче Уимблдона-2023 между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Алькарас имел преимущество по всем направлениям, он как будто играл в шахматы на высокой скорости. У него были удачные укороченные, он хорошо играл на задней линии. И очень хорошо у него работает инстинкт как на задней линии, так и у сетки, он читает игру и здорово реагирует на мяч. Плюс, психологически он очень силен. У Медведева было несколько моментов, где он мог зацепиться, получал брейк-пойнты, но Алькарас играл очень здорово, подавал эйсы и был выше на голову по всем параметрам — и по реализации моментов, и по мощи, и по движению», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона со счетом 3:6, 3:6, 3:6. В финале турнира испанский теннисист встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.