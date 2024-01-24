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Сегодня, 10:16

Селиваненко назвал тяжелой и заслуженной победу Медведева над Хуркачем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4) в четвертьфинале Australian Open-2024. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

«Очередной теннисный марафон на 4 часа. Даниилу удалось выиграть самые важные мячи, сделав как по классическому учебнику брейк в седьмом гейме решающего сета. Так что очень тяжелая, но заслуженная победа», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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