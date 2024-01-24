Кафельников — о выходе Медведева в полуфинал Australian Open: «Пока для Дани все идет нормально»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу 3-й ракетки мира Даниил Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open-2024.

Матч продолжался пять сетов и завершился победой Медведева со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

«Нужно дождаться с кем Медведев будет играть в полуфинале. Пока что для Дани все идет нормально. Тяжело оценить его шансы на победу. Посмотрим, как будет дальше. В полуфинале будет труднее», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).