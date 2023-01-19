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Сегодня, 08:40

Самсонова проиграла Векич во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Донне Векич из Хорватии во втором круге Australian Open 2023.

Матч завершился со счетом 3:6, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.

20-я ракетка мира Самсонова 3 раза подала навылет, допустил 3 двойные ошибки. У нее не было ни одного брейк-пойнта. На счету 64-й ракетки мира Векич 2 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге 26-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Анастасия Потапова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия, 18) — 6:3, 6:0

Теннис
Australian Open
Донна Векич
Людмила Самсонова
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